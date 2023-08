Addio a Toto Cutugno, ecco dove e quando ci saranno i funerali

L'ultimo abbraccio a Toto Cutugno ci sarà giovedì, 24 agosto. Nella sua Milano, dove Salvatore viveva ed è morto oggi all'ospedale San Raffaele. Cutugno verrà salutato alle 11 nella Basilica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo in viale Argonne 56, nel quartiere meneghino Acquabella. A comunicare la notizia del funerale di Toto Cutugno è il manager Danilo Mancuso assieme alla famiglia dell'artista. La decisione per l'organizzazione della camera ardente aperta al pubblico spetta ora a Palazzo Marino. A partecipare alle esequie sarà l'intero mondo dello spettacolo, non solo quello della musica.