Seymandi-Segre: interviene la Polizia e spuntano dettagli scomodi dal passato

A Zona Bianca , su Rete 4, Cristina Seymandi ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla sua rottura da Massimo Segre dopo la scandalosa festa di fidanzamento che è diventata il caso dell'estate 2023. "Sono rimasta davvero basita quando i miei collaboratori mi hanno riferito che addirittura l'autorevole "The Times" di Londra ha dedicato un articolo di quanto accaduto tra me e Massimo - ha detto la donna nel suo audio indirizzato alla trasmissione di Giuseppe Brindisi -, tanta attenzione sarebbe degna di miglior causa ma a mia discolpa posso dire che sono stata solo effetto di queste vicende e di non averle causate". La vita della Seymandi è ora stravolta: "In modo violento sono spettatrice della mia stessa vita. Avrei fatto a meno di questa centrifuga".

Caso Seymandi-Segre e l'intervento della Polizia

Seymandi ha inoltre svelato cosa è accaduto dopo la fine della sua storia d’amore con Segre: "Da quella serata non mi è stato più permesso di entrare nella casa dove risiedevo con Massimo. Ho dovuto far intervenire la Polizia per accompagnarmi e recuperare i miei effetti personali". E poi dettagli scomodi dal passato: "Massimo mi confidò di aver commesso anche lui degli errori nelle sue precedenti relazioni. Gli domando: avrebbe gradito se le sue compagne gli avessero riservato lo stesso identico trattamento che lui ha riservato a me? Quali che siano stati i miei errori veri o presunti nella vita di coppia, mi sarei aspettata non un’umiliante messa in scena ma un confronto schietto".