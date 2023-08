Carlo d'Inghilterra, la malattia e la profezia di Nostradamus: terremoto nella Famiglia Reale

Dopo la morte della Regina Elisabetta il futuro della monarchia inglese potrebbe cambiare velocemente. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano da fonti molto vicine a Buckingham Palace, la profezia di Nostradamus su Re Carlo starebbe per diventare realtà. Nonostante la recente incoronazione , l'ex marito di Lady Diana sarebbe pronto ad abdicare a causa di alcuni problemi di salute in favore del figlio William.

Cosa dice la profezia di Nostradamus su Re Carlo

Secondo i disegni profetici di Nostradamus il regno di Carlo III non è destinato a durare a lungo. Non si tratterà di un periodo prosperoso e longevo, bensì quasi di un momento di passaggio per la corona inglese. Sempre secondo l'astrologo salirà al trono un nuovo e misterioso Re, che mai si sarebbe aspettato di diventare il sovrano del Regno Unito.