Vanessa Bryant ricorda il suo Kobe: lo struggente messaggio di compleanno

Toccante dedica social da parte di Vanessa Bryant per il grande amore della sua vita, Kobe Bryant. Il 23 agosto il cestista statunitense avrebbe compiuto 45 anni. "Buon 45esimo compleanno piccolo. Ti amo e ti amerò per sempre", ha scritto Vanessa su Instagram postando una carrellata di foto romantiche con il marito scomparso nel 2020 a causa di un incidente in elicottero.