Kate, venduto il suo celebre abito sexy: la cifra è incredibile

Uno dei vestiti più iconici di Kate Middleton è appena stato venduto all'asta. Si tratta di un abito sexy e trasparente disegnato da Charlotte Todd ed usato dalla moglie del principe William in occasione di una sfilata nel 2002. Il vestito è celebre proprio per aver fatto nascere la storia d'amore tra gli attuali principi del Galles.

Kate, venduto il suo abito sexy: la cifra

Alcune fonti, infatti, hanno raccontato che il futuro erede al trono d'Inghilterra si innamorò di Kate proprio durante quella sfilata, vedendola per la prima volta proprio con quel vestito. L'abito, che sarà riproposto anche nella sesta stagione di The Crown, è stato venduto per un totale di 78.000 sterline, circa 90mila euro.