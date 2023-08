Vasco Rossi 'palleggia' con un medusa ma l'esperto lo bacchetta

Meritato relax, dopo un tour ancora una volta da record, per Vasco Rossi che sta trascorrendo le sue vacanze a Castellaneta Marina , in provincia di Taranto, suo luogo del cuore di cui è cittadino onorario. Il rocker sui social ha raccolto migliaia di like dopo aver postato un video su Tik Tok in cui " palleggia " con una " esombrella" , tipologia di medusa non urticante.

Vasco, le critiche dell'esperto

Immagini che sono piaciute a molti ma non proprio a tutti. A criticare Vasco è stato infatti Alberto Luca Recchi, l'esperto esploratore e fotografo marino. "Ti suggerisco di non palleggiarci più, perché gli animali del mare bisogna evitare di toccarli, per il bene loro e per il bene nostro. “Sdoganare” le meduse e mostrare che se si toccano non succede nulla non va bene, neanche per una vita spericolata (la faccio anch’io) perché c’è medusa e medusa, come c’è felino e felino. Solo che il gatto dalla tigre lo riconosciamo tutti, le meduse non le riconoscono tutti e qualcuno potrebbe seguire il tuo esempio e “palleggiare” con la medusa sbagliata", queste le parole di monito a cui ancora il Blasco non ha risposto.