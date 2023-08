Pino di Mare Fuori, Artem fa arrabbiare tutti: brutta frase sulla depressione

Artem Tkachuk, il Pino di Mare Fuori, è finito al centro della bufera per un post sulla depressione condiviso su Instagram. L'attore 23enne ha definito la malattia uno stato mentale dei deboli. Affermazione che ha indignato la maggior parte degli utenti, tanto che il giovane è stato costretto a rendere il suo profilo social privato. Successivamente l'account è tornato visibile a tutti e il diretto interessato ha provato a difendersi in un lungo sfogo.

Pino di Mare Fuori: cosa ha detto Artem sulla depressione

Nella storia condivisa su Instagram, Artem ha scritto: "La depressione è uno stato emotivo dei deboli". Una frase che ha lasciato tutti senza parole e molti hanno accusato la star di Mare Fuori di essersi montato la testa dopo la serie. Su X, il social network un tempo conosciuto come Twitter, in tanti hanno fatto notare come queste parole sminuiscano una malattia grave, che oggi colpisce tante persone soprattutto tra le fasce più giovani.

Artem di Mare Fuori: il lungo sfogo di Pino

Artem si è difeso ribadendo che "la depressione è stata la mia migliore amica per tutti questi anni e l'ho imparata a gestire lavorando e prendendo controllo sulla mia mente da solo. Quelli che si definiscono più forti in realtà sono quelli più deboli, a noi cresciuti con la rabbia ci riconosci subito, abbiamo occhi diversi". E poi ancora: "Prima di criticare una persona bisogna conoscere almeno il 20% di quello che ha passato, quanti mostri e dubbi ha dovuto sconfiggere sul suo cammino e quante volte doveva evadere dalla depressione perché non poteva permettersi questo lusso chiamato depressione".