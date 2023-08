L'ex moglie di Caniggia sull'ex calciatore: "Stupratore e picchiatore"

Bufera su Claudio Caniggia . Nel programma argentino Socios del Espectaculo è stato diffuso un audio dell'ex moglie Mariana Nannis in cui l'ex calciatore viene accusato di essere un uomo aggressivo e violento. Non proprio una novità visto che quattro anni fa la donna ha denunciato l'ex marito per abusi sessuali, lesioni aggravate e aborto senza consenso. Dopo la rottura nel 2019 i due hanno iniziato una dura e aspra battaglia legale che continua ancora oggi. Di recente lo sportivo ha deciso di cambiare avvocato, scatenando l'ira di Mariana.

Le gravi parole dell'ex moglie su Caniggia

“Come può cambiare avvocato? Come farà senza Burlando (l'ex legale di Caniggia, ndr)? Se non è in carcere è solo perché Fernando lo difendeva. Ora è fritto, andrà di sicuro in carcere”, ha affermato Mariana nell'audio diffuso dalla tv argentina. La Nannis non ha risparmiato termini negativi per descrivere Caniggia, definendolo “aggressivo”, “idiota”, “picchiatore” e “stupratore”. Insieme per ben trent'anni, Mariana e Claudio hanno avuto tre figli ormai grandi: Charlotte, Kevin, Alex.