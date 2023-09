Elon Musk sfida Zuckerberg: X (ex Twitter) diventa come WhatsApp

Elon Musk ancora contro Mark Zuckerberg. Questa volta non c'entra nulla l'incontro di lotta rinviato a data da destinarsi: il patron di Tesla è pronto a sfidare il fondatore di Facebook sul web. Musk ha infatti annunciato che presto su X - l'ex Twitter - saranno introdotte chiamate vocali e video. Proprio come su WhatsApp, l'app di messaggistica che Zuckerberg ha rilevato nel 2014. La funzionalità sarà disponibile per X su iPhone e telefoni Android, nonché su Pc e computer Mac di Apple, ha fatto sapere Musk, precisando che non sarà necessario fornire un numero di telefono.