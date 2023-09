Buffon sposa Ilaria D'Amico: la dedica d'amore a sorpresa al Tg1

Fiori d'arancio in vista per Gigi Buffon e Ilaria D'Amico . Dopo l'annuncio della conduttrice l'ex calciatore ha confermato la notizia ai microfoni del Tg 1. "Conta ciò che c'è dietro la festa", ha fatto sapere confermando le nozze in programma per la prossima estate. Poi si è lasciata andare ad una dolce dedica d'amore: "È ciò che mi rende più felice e che mi rassicura per il mio futuro di vita. Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice ". La coppia ha un figlio, Leopoldo Mattia, che oggi ha sette anni.

Ilaria D'Amico e la proposta di matrimonio di Buffon

"A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione... finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. - ha raccontato Ilaria D'Amico in un'intervista - Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: “Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?”. Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via Whatsapp da Parigi... ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve...".