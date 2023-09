La figlia di Mihajlovic in lacrime a Verissimo svela un segreto su Sinisa

Virginia Mihajlovic è tornata a Verissimo per parlare della scomparsa del padre Sinisa ma anche del matrimonio con Alessandro Vogliacco , il difensore del Genoa sposato lo scorso giugno . Appena è entrata nello studio di Silvia Toffanin l'influencer - che in passato ha partecipato a L'Isola dei Famosi con la sorella Viktorija - si è commossa. Tra le lacrime ha rivelato di avere più volte rinviato le nozze per i problemi di salute dell'ex allenatore del Bologna.

Virginia Mihajlovic e il matrimonio senza il padre Sinisa

"Rimandavo il matrimonio da un anno per papà. Assistere al nostro matrimonio per lui era la cosa più bella. Io speravo che riuscisse ad esserci, era il mio sogno arrivare all'altare con papà. - ha confidato Virginia Mihajlovic a Verissimo - Io però l'ho sentito accanto, durante tutta la giornata. Il matrimonio è già una giornata emozionante, è stato difficile vivermi la giornata appieno, ma ce l'ho fatta. Ho pensato all'amore per Alessandro, ero certa che lui mi guardasse. Mi sono sentita protetta, la sua presenza la sento".

Dove e quando si sono conosciuti Virginia Mihajlovic e Vogliacco

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco sono legati dal 2017 e si sono conosciuti proprio grazie a Sinisa. "Ci siamo conosciuti a Torino, mio padre in quell'anno allenava il Torino e Alessandro giocava a Torino, nella Primavera della Juve. Ci siamo innamorati subito, sono timida e selettiva ma quando l'ho conosciuto mi sono sorpresa di me stessa. Con lui ero contenta, ho capito subito che lui era quello giusto. Ho avuto questa sensazione", ha ammesso la 25enne.

Sinisa Mihajlovic nonno perfetto per la piccola Violante

A Verissimo Virginia Mihajlovic ha svelato un segreto sul padre Sinisa: l'ex calciatore era cambiato molto nel 2021, dopo la nascita della nipote Violante. "Papà era felicissimo, la amava tantissimo. Lui era tosto, rigido, ma era cambiato: si emozionava, piangeva, era espansivo. È cambiato con Violante. Quando è arrivata lui era guarito, stava bene, eravamo contenti. Lui è stato un nonno perfetto. Violante non se lo ricorderà, ma io le parlerò sempre di lui, per fortuna ho tantissime foto e video”.

Come sta oggi Arianna, la vedova di Mihajlovic

Alla domanda su come sta la madre, Arianna Rapaccioni, Virginia Mihajlovic ha fatto sapere: "Lei è una donna forte, in questi anni ha sofferto tanto, è stata sempre accanto a lui negli ospedali. Ha passato momenti difficili, ma è forte. Papà era un duro all'apparenza ma dolce e sensibile, mamma è davvero forte. Piano piano si sta riprendendo. Davanti a noi non ha mai dato cenno di cedimento".