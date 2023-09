Myrta Merlino: "Con Tardelli pensiamo al matrimonio", poi svela un dramma del passato

Myrta Merlino ospite di Verissimo per commentare la sua nuova avventura a Pomeriggio 5, al posto di Barbara D'Urso . "Sono partita molto ansiosa, non mi capitava da anni. Ho cambiato casa, pubblico, format, orario, è stata una prima volta che non si dimentica più. Un'emozione enorme. Avevo la voce rotta, non mi capitava da quando ero ragazzina . Però ho capito che stavo entrando in una nuova epoca della mia vita, oggi coltivo ancora una grande umiltà. Mi sono tuffata in una nuova avventura", ha spiegato a Silvia Toffanin.

Myrta Merlino e Marco Tardelli verso il matrimonio

Myrta Merlino ha poi parlato a lungo della sua vita privata e dell'amore che dal 2016 la lega a Marco Tardelli. "Ho avuto una vita sentimentalmente complicata. Marco è un uomo molto sensibile, autentico, non finge mai. Sapevamo di essere diversi, abbiamo trovato una calamita che ci ha detto che potevamo cambiare, in meglio", ha fatto sapere per poi aggiungere: "Il matrimonio per due come noi non è una necessità, però entrambi abbiamo voglia di dire quella frasetta "Finchè morte non ci separi". Io e Marco abbiamo l'idea che siamo a casa, io ho trovato casa in lui e viceversa. Anche nelle giornate difficili, so che le sue braccia sono il mio posto. Quando trovi questa cosa ci puoi stare per sempre".

Myrta Merlino e il dramma che coinvolge l'ex marito

La giornalista è mamma di tre figli, i gemelli Pietro e Giulio nati dalla relazione con Domenico Tucci, e Caterina, avuta dalla storia con Domenico Arcuri. "Ho partorito i gemelli da sola. Il mio primo marito quando ero incinta di 7 mesi ebbe un incidente grave, restò in coma per tre mesi. Ho partorito con mamma e papà, lui era in ospedale. Ero una ragazzina giovane, anche viziata, e mi trovai una responsabilità enorme con due figli da crescere e un marito in ospedale. Lui ci ha messo molto a riprendersi, i bambini crescevano".