Raimondo Todaro: "Ho avuto due tumori maligni"

Raimondo Todaro ha avuto due tumori maligni. Il ballerino, coreografo e professore di danza di Amici lo ha rivelato per la prima volta in un'intervista a Verissimo. L'ex protagonista di Ballando con le Stelle lo ha scoperto dopo un intervento di appendicite, tre anni fa. "Ho avuto due tumori maligni - ha raccontato Todaro a Silvia Toffanin - Il lavoro è stata la mia fortuna, l'unico momento tra controlli e operazioni in cui non ci pensavo". Nonostante la malattia, infatti, Raimondo ha continuato a lavorare.

La malattia di Raimondo Todaro: ha avuto due tumori maligni

"A 34 anni ho scoperto di avere due tumori maligni. Fisicamente ero a pezzi. Non l'ho mai detto fino ad oggi perché non volevo che mi trattassero in maniera diversa, con occhi diversi - ha spiegato Raimondo Todaro a Verissimo - Se non fosse stato per l'appendicite non me ne sarei mai accorto. Adesso continuo a controllarmi ma sono fuori pericolo".

Raimondo Todaro e l'amore per Francesca Tocca di Amici

Raimondo Todaro è sposato dal 2014 con Francesca Tocca, ballerina del cast di professionisti di Amici. La coppia ha una figlia, Jasmine. Di recente si è parlato di crisi tra i due ma in realtà la relazione procede a meraviglia. "È un amore ballerino, ci conosciamo da piccoli: lei aveva 16 anni, io 18. Siamo biricchini, ma va tutto bene. Ci amiamo ma come tutte le coppie anche tra di noi ci sono alti e bassi. Litighiamo come tutte le coppie del mondo".