Le idee di Elon Musk che non piacciono a Bill Gates

Le idee e la sfrenata ambizione di Elon Musk non piacciono più di tanto a Bill Gates. Stando a quanto emerso dall'ultima biografia su Musk scritta da Walter Isaacson, il fondatore di Microsoft non approva il pensiero del CEO di Tesla sulla colonizzazione di Marte. L'imprenditore sudafricano, infatti, sogna di creare sul Pianeta rosso una nuova casa per l'umanità. A tal proposito la società di esplorazione spaziale SpaceX sta investendo massicciamente in veicoli spaziali e razzi. Per Gates uno spreco di fondi, che potrebbero essere utilizzati per produrre vaccini e salvare vite.