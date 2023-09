Anna Tatangelo, pace fatta con Gigi D'Alessio: "Mi è stato vicino"

Anna Tatangelo e il tumore della madre

Un anno fa Anna Tatangelo ha perso l'adorata madre a causa di un tumore al seno al quarto stadio. "Mi sono aggrappata alla fede e ho cercato sempre di sorridere anche se dentro di me soffrivo - ha raccontato Anna Tatangelo -, in quella stanza di ospedale ho finto che quello che stava accadendo fosse momentaneo… Volevo trasmettere coraggio e forza a mia madre. Questi ultimi anni mi hanno segnato tantissimo, ciò che è successo mi ha cambiato per sempre la vita. Oggi più che mai mi sento di sottolineare l’importanza della prevenzione, perché può salvare la vita".

Anna Tatangelo e l'amore per Mattia Narducci

Durante l'intervista con Silvia Toffanin Anna Tatangelo ha parlato anche del nuovo fidanzato, il modello Mattia Narducci, più giovane della cantante di dieci anni. "Le differenze d'età a volte sono delle risorse. Quando ci si può arricchire l'un l'altro per godersi le cose, per maturare, per divertirsi. L'amore per me è anche leggerezza. Svuotare la mente, stare con una persona che mi fa stare bene". Poi ha aggiunto: "Mattia è arrivato in un momento inaspettato della mia vita, quando era morta mia madre da pochi mesi. Avevo perso 7 chili, non riuscivo a dormire. Lui ha saputo aspettare, corteggiare. Mi fa stare bene, il tempo ci dirà. Riesce sempre a strapparmi un sorriso, è una bella storia".