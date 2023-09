Come sta Sophia Loren dopo la caduta: parla la nipote Alessandra Mussolini

Sophia Loren sta bene dopo la caduta avvenuta nella sua casa di Ginevra . A tranquillizzare tutti ci ha pensato la nipote Alessandra Mussolini a La vita in diretta: "La giornata di ieri è iniziata con uno spavento incredibile. Ho chiamato a casa e mi ha risposto Ninni, la persona che sta con lei da tantissimi anni e ormai è di famiglia, che mi ha detto che mia zia era in ospedale. È scivolata sul pavimento bagnato e liscio e si è fratturata l'anca ", ha raccontato ad Alberto Matano.

Le condizioni di salute di Sophia Loren

"È stata subito portata in clinica dove è stata operata. Due ore dopo la caduta era già in sala operatoria e fortunatamente le hanno fatto l'epidurale. Le hanno messo una protesi, sta sotto antidolorifici e deve stare tranquilla e a riposo, poi inizierà la fisioterapia", ha aggiunto la Mussolini. "Per fortuna è andato tutto bene - ha continuato - Mia zia sta bene, l'ho sentita e ci siamo fatte una risata, perché le ho raccontato la mia reazione una volta scoperto dell'incidente domestico. L'umore è ottimo e saluta tutti perché ho ricevuto tanto affetto dalle persone che amano mia zia".

La parentela tra Sophia Loren e Alessandra Mussolini

Perché Sophia Loren è la zia di Alessandra Mussolini? Forse non tutti lo sanno ma l'ex parlamentare è figlia di Maria Scicolone, sorella minore della diva italiana. La Scicolone è stata sposata dal 1962 al 1971 con Romano Mussolini, quartogenito di Benito e Rachele. Oltre ad Alessandra la coppia ha avuto anche un'altra figlia, Elisabetta.