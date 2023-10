È morto Mister Pella Pazzo: il tiktoker napoletano aveva 40 anni

Addio a Mister Pella Pazzo. Il noto tiktoker napoletano è morto a causa di un malore. Come riporta Fanpage, il decesso è sopraggiunto presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra a causa di un arresto cardiocircolatorio: Lorenzo Della Femine (questo il vero nome della star di TikTok) lascia moglie e tre figli. In ospedale e a Casalnuovo, dove la star social viveva, sono giunti i Carabinieri: non si segnalano, però, problemi di ordine pubblico.