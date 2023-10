Fedez in ospedale, interviene Karina Cascella: "Che vergogna"

Fedez è ancora in ospedale e sul web sono tanti i messaggi di sostegno e incoraggiamento per il rapper. Non mancano però gli hater che, anche in situazioni del genere, non tengono la bocca chiusa. Una vicenda decisamente insostenibile che ha spinto Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne e Pomeriggio 5, ad intervenire.