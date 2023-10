Michael Jordan è lo sportivo più ricco al mondo: il suo patrimonio stellare

Michael Jordan tra i 400 uomini più ricchi d'America

Michael Jordan ha guadagnato lo status di miliardario nel 2015, in parte grazie al suo accordo di sponsorizzazione con Nike, ma pure attraverso lucrosi contratti con Hanes, Gatorade e Upper Deck. Durante le sue 15 stagioni in NBA, Jordan ha vinto cinque premi MVP e sei titoli con i Chicago Bulls. Considerato uno dei più grandi giocatori di basket, si è ritirato nel 2003 dopo due stagioni con i Washington Wizards. In seguito all'acquisto degli Hornets per circa 275 milioni di dollari nel 2010, Jordan ha venduto la sua quota di maggioranza a giugno a un gruppo guidato da Gabe Plotkin e Rick Schnall ma ha mantenuto una quota di minoranza nella squadra.

Chi sono i 10 uomini più ricchi d'America

In cima alla classifica Forbes 400 degli statunitensi più ricchi c'è per il secondo anno consecutivo Elon Musk con un patrimonio di 251 miliardi di dollari. Al secondo posto mister Amazon Jeff Bezos (161). Terzo Larry Ellison (158): il cofondatore di Oracle è la persona che si è arricchita di più nell’ultimo anno grazie all’esplosione dell’intelligenza artificiale. Warren Buffett è quarto con 121 miliardi e a seguire altri tre magnati della tecnologia: Larry Page (Google), quinto con 114 miliardi, Bill Gates (Microsoft), sesto con 111, e Sergey Brin (Google), settimo con 110. A seguire il creatore di Facebook, Mark Zuckerberg (106), e l’ex amministratore delegato di Microsoft Steve Ballmer (101). Decimo Michael Bloomberg, fondatore della società di servizi finanziari ed ex sindaco di New York, con 96,3 miliardi.

1. Elon Musk: 251 miliardi

2. Jeff Bezos: 161 miliardi

3. Larry Ellison: 158 miliardi

4. Warren Buffett: 121 miliardi

5. Larry Page: 114 miliardi

6. Bill Gates: 111 miliardi

7. Sergey Brin: 110 miliardi

8. Mark Zuckerberg: 106 miliardi

9. Steve Ballmer: 101 miliardi

10. Michael Bloomberg: 96,3 miliardi