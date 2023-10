Come sta Fedez, la partecipazione a X Factor resta un'incognita: tutte le ipotesi in campo

Come sta Fedez? Ecco l'aggiornamento sulle sue condizioni

Stando a quanto riportato dall'Adnkronos Salute, per Fedez il peggio sembra ormai alle spalle e finalmente si comincia a parlare di possibili dimissioni. Sì, ma quando? Tutto dipenderà dai controlli che verranno effettuati sul cantante nelle prossime ore. E saranno proprio questi accertamenti che definiranno i tempi di recupero di Fedez che all’orizzonte ha un impegno di lavoro non da poco. L’artista, infatti, è atteso dai live di X Factor che partiranno il prossimo 26 ottobre. Ci sarà o non ci sarà? Farà in tempo a recuperare? Sono queste le domande che si stanno ponendo i suoi fan e gli autori del programma targato Sky. Fedez, infatti, è uno dei quattro giudici del programma e al momento azzardare previsioni appare quantomeno inopportuno.

Tutte le ipotesi in campo per X Factor

Qualora le sue condizioni dovessero migliorare, per Fedez non ci sarebbero preclusioni nel sedere al tavolo dei giudici. Non viene scartata nemmeno l’ipotesi di un collegamento da casa. Un’opzione tra l’altro ormai abbastanza comune nei programmi televisivi ai tempi del covid. Se invece, disgraziatamente, le sue condizioni non gli permettessero di prendere parte al programma, si vocifera di possibili sostituzioni last minute con i nomi di J-Ax e Annalisa in pole position. Ipotesi al momento da non inseguire perché Fedez ha tutta l’intenzione di tornare quanto prima in campo e confermare quanto la moglie ha detto ieri ad un cronista che l’aspettava fuori dal Fatebenefratelli: “Ora sta meglio”.