Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli di Roma: cosa è successo

Nicola Pietrangeli è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un malore accusato giovedì 5 ottobre mentre si trovava nella sua abitazione. L’ex tennista avrebbe manifestato giramenti di testa causati, sembra, dalla pressione alta . Ha passato la notte in ospedale ma potrebbe essere dimesso già oggi. Pietrangeli ha compiuto 90 anni lo scorso 11 settembre: è stato celebrato al Coni e poi con una serata di gala alla Canottieri Roma. Un tributo per lui è arrivato anche a Bologna durante il girone di Coppa Davis.

La carriera di Nicola Pietrangeli

Nicola Pietrangeli è uno dei tennisti italiani più forti di sempre: ha vinto due volte il Roland Garros e nel corso della sua carriera ha raggiunto la posizione numero 3 nel ranking mondiale. Ha vinto inoltre due Internazionali d’Italia ed è stato competitivo anche sull'erba (semifinale a Wimbledon nel 1960). Tra il 1954 ed il 1972 ha giocato 66 incontri tra nazioni in Coppa Davis e giocato 164 match. Nello specifico ha vinto 120 match (78 su 110 in singolare e 32 su 54 in doppio). Si è aggiudicato 48 tornei ai quali si aggiungono la medaglia d’oro ai IV Giochi del Mediterraneo di Napoli nel 1963 e quella di bronzo nel doppio insieme a Sirola. Ha conquistato, in più, la medaglia di bronzo nel singolare maschile al torneo di esibizione di tennis ai Giochi Olimpici di Città del Messico nel 1968. Capitano di Coppa Davis quando l'Italia trionfò nel 1976, di recente ha fatto discutere per le sue dichiarazioni su Jannik Sinner e Adriano Panatta.

Nicola Pietrangeli e il tifo per la Lazio

Nicola Pietrangeli è tifoso della Lazio. "Sono diventato laziale per corrispondenza considerando che vivevo in Tunisia. Quando sono arrivato in Italia ho giocato tre anni nelle giovanili della Lazio e mi sono anche allenato con la squadra di Maestrelli", ha rivelato una volta. Prima di affermarsi nel mondo del tennis, infatti, Pietrangeli ha tentato anche la strada del calcio, giocando nelle giovanili della Lazio. Quando la società decise di cederlo alla Viterbese optò definitivamente per il tennis.

La vita privata di Nicola Pietrangeli

Nicola Pietrangeli ha avuto una movimentata vita sentimentale. "Ho avuto donne importanti, che mi hanno lasciato", ha raccontato in un'intervista. "Mia moglie Susanna Artero, madre dei nostri tre figli, mi abbandonò perché sosteneva che la tradivo. In realtà non è vero, al limite le ho messo le corna, che è ben diverso. La seconda, Lorenza, se n’è andata via perché voleva il matrimonio, io no. L’ultima, Paola, mi ha mollato da pochi mesi. Desiderava convivere, io no. Nel mio appartamento non c’è spazio, dove li mettevo i suoi vestiti?".