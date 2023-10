Chiara Nasti: "Perché le donne belle sono sempre criticate da quelle brutte?"

Chiara Nasti accende il dibattito sui social network. "Potete togliermi una curiosità? Perché tutte le ragazze belle qui su Instagram vengono ammazzate, condannate con un accanimento - ha chiesto la moglie di Mattia Zaccagni - Poi vedi la foto di una ragazza che non è chissà quanto bella, giusto per essere obiettiva, perché ci sono comunque persone con cui madre natura è stata molto più generosa, non dobbiamo girarci intorno, con una cattiveria, ma vi rendete conto che sono sempre persone?".