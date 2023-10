Tabby Brown, morta la ex fidanzata di Balotelli e modella di Playboy

ROMA - Shock in Inghilterra per la scomparsa della 38enne modella Tabby Brown , ex fiamma di Mario Balotelli e Raheem Sterling il cui decesso è stato confermato al tabloid 'The Sun' dal suo ex manager che non ha però fornito dettagli sulle cause della morte.

Chi era Tabby Brown

Una notizia che ha colto di sorpresa e gettato nello sconforto i fan che hanno invaso con centinaia di messaggi l'ultimo post pubblicato su Instagram dall'ex volto di Playboy, che è stata anche attrice per la serie televisiva 'The Bachelor' trasmessa su Channel 5 e protagonista di campagne pubblicitarie per marchi come Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx.

Tabby Brown e le relazioni con Balotelli e Sterling

La relazione di Tabby con con Balotelli, durata circa sette mesi, come ricorda il 'Sun' iniziò nel 2011 quando l'attaccante allora in forza al Manchester City la conobbe durante una serata in discoteca e la corteggiò poi su Facebook, ottenendo un appuntamento che diede vita alla relazione tra i due con la modella che aveva detto al 'Mirror' di essersi "davvero innamorata". Del 2016 invece la relazione con Sterling, anche lui ex City, che stando sempre a quanto ricordato dal tabloid incontrò in un lussuoso hotel di Manchester.