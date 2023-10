Clamoroso Serse Cosmi: scende in campo in politica contro un suo ex giocatore!

ROMA - Serse Cosmi ... scende in campo. Ma stavolta non è uno stadio a ospitare le gesta dell'allenatore, bensì l'arena della politica. In un video social, infatti Cosmi esordisce così: "Ultimamente vedo il sindaco di Terni occuparsi delle questioni perugine". Il riferimento, nemmeno troppo velato, è infatti al sindaco di Terni Stefano Bandecchi che ha recentemente "lanciato" la candidatura di Davide Baiocco a sindaco di Perugia . "Mi pare giusto che di Perugia ce ne occupiamo noi perugini", incalza Cosmi nel video, per poi presentare il progetto "Play time Perugia": "Le parole importanti e le parole giuste sono Perugia, cultura, sport, creatività, cinema, scuola, libri, gioco, calcio, divertimento".

Cosmi si schiera contro Baiocco: cosa è successo?

Dopo il video è scattato immediato il ricorrersi di ipotesi: tanto che l'intervento di Cosmi poteva preannunciare una candidatura a primo cittadino. Cosmi, sempre via social, ha poi chiarito: "In riferimento alla notizia apparsa questa mattina in alcune testate giornalistiche, tengo a precisare che non c’è nessuna intenzione da parte mia, a candidarmi in nessuna lista a sindaco della città di Perugia. Invece è un mio diritto, e aggiungo anche un dovere, sostenere qualsiasi progetto che tenda a migliorare alcune problematiche della mia città, che fino a prova contraria si chiama Perugia". Insomma, nessuna candidatura personale per Cosmi che comunque si schiera contro Baiocco. Peraltro prefigurando un vero e proprio "derby" calcistico, visto che Baiocco è un ex calciatore (oltre che nel Perugia ha militato, tra le altre, anche con la Juventus) e, proprio al Perugia, è stato allenato anche da Serse Cosmi.