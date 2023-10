Caivano, presentato il progetto di riqualificazione dell'ex centro sportivo Delphinia

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi

"Il progetto presentato oggi è un’ulteriore testimonianza attiva e viva dell’assunzione di responsabilità del Governo - ciascuno nel proprio ruolo, ma insieme e coordinati - per rispondere concretamente agli impegni presi sulla rigenerazione umana di Caivano. Poche settimane fa abbiamo dichiarato gli intenti, oggi presentiamo le cose fatte e come realizzeremo l’opera di profonda riqualificazione del grande centro sportivo. La rappresentazione del progetto è solo la prima tappa del percorso che ci dà la percezione di quello che entro la fine della prossima primavera potremo vedere e toccare con mano. Sarà emozionante assistere, giorno dopo giorno, 'mattone dopo mattone', alla trasformazione dei luoghi, anche in termini ambientali, di ciò che non sarà solo un accogliente, accessibile e funzionale centro sportivo, ma anche un luogo di cultura, umanità e socialità per tutti, collegato alle quattro scuole di Caivano".

Il commissario straordinario di Caivano, Fabio Ciciliano

“Il piano straordinario d'interventi rappresenta un passo fondamentale verso la trasformazione e il miglioramento della città. La collaborazione tra i cittadini, le istituzioni locali e gli attori chiave è essenziale per lo sviluppo del territorio. Stiamo ascoltando attentamente le voci e le esigenze della comunità, e ci impegniamo a garantire che le decisioni prese siano il risultato di un dialogo costruttivo e inclusivo. Il piano straordinario d'interventi mira a rivitalizzare i settori chiave della città, potenziando l'infrastruttura, la formazione, e la creazione di opportunità economiche per i cittadini che sono attualmente fuori dal mondo del lavoro. Caivano merita lo sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita per tutti i suoi abitanti. La riqualificazione di Caivano diventerà un modello che potrà essere replicato in tutte le altre realtà della nostra Nazione: siamo sicuri che raggiungeremo nuovi traguardi e apriremo nuove prospettive per queste comunità”.

Il presidente di Sport e Salute S.p.A, Marco Mezzaroma

“Vogliamo che il nuovo centro sportivo di Caivano diventi una casa per i cittadini e soprattutto per i ragazzi del Parco Verde e di tutta la città. Lo sport combatte il degrado, l’isolamento e offre un’opportunità di vita attraverso il gioco e il divertimento. Sport e Salute conosce bene il valore sociale dell’attività sportiva. Perché questa casa sia sentita davvero propria da tutti gli abitanti di Caivano puntiamo a coinvolgere il più possibile il territorio nel progetto. La sfida è consegnare a fine maggio 2024, in tempi strettissimi, le chiavi dell’impianto. Questa formula siamo pronti a portarla nei luoghi d’Italia dove gli spazi di sport sono abbandonati, in disuso e i problemi sono simili a quelli di Caivano. Lo faremo anche sperimentando fin da subito la collaborazione tra pubblico e privato: attraverso una call pubblica chiederemo alle migliori energie del Paese di contribuire in maniera fattiva alla rinascita del centro sportivo”.

Progetto di riqualificazione prima tappa di un percorso ambizioso

Il progetto di riqualificazione in corso a Caivano e la ristrutturazione dell'ex centro sportivo Delphinia rappresentano un punto di svolta significativo per questa comunità e costituiscono solo una prima tappa di un percorso di sviluppo più ampio e ambizioso. Questo progetto incarna l'impegno e la visione del Governo Meloni per trasformare il territorio in un luogo di opportunità, crescita economica, benessere e inclusione sociale. La nuova infrastruttura sportiva e culturale non solo contribuirà alla promozione di uno stile di vita attivo, ma anche alla creazione di spazi di aggregazione per le famiglie, i giovani e gli anziani.