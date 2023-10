Kim Kardashian: "Ho assunto un uomo come tata per i miei figli", il motivo

Kim Kardashian ha assunto un uomo come tata per i suoi quattro figli. L'influencer lo ha raccontato nell'ultimo episodio del docu-reality 'The Kardashians'. La 42enne ha parlato di "manny": termine nato dalla fusione tra male/uomo e nanny/tata. "Penso che la mia famiglia sia molto dominata dalle donne, e recentemente ho assunto un uomo come tata per i miei figli. Volevo davvero avere intorno una figura maschile che li andasse a prendere e li portasse a fare sport, ed avevo una paura matta di dirlo al loro padre", ha spiegato Kim riferendosi all'ex marito Kanye West.