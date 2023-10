Naomi Campbell e il mistero della spilla sulla giacca: cos'è? C'entra l'intelligenza artificiale

A cosa serve la spilla con intelligenza artificiale

Lo scopo della spilla è chiaro: sostituire i telefoni, per un’esperienza ancora più integrata tra tecnologia e vita quotidiana. Del resto i dispositivi tech indossabili non sono una novità come dimostrano gli smartwatch o i bracciali salvavita degli anziani. È però la prima volta che l'intelligenza artificiale arriva in passerella.