Paola Ferrari: “Diletta Leotta? È furba, poi quel seno”. Su Satta e Belen...

Paola Ferrari risponde a Melissa Satta. La show girl aveva definito "rosicona" l'attuale conduttrice di 90° minuto, durante l'ultima puntata di Belve. In un'intervista al Corriere della Sera, la giornalista ha spiegato che a non piacerle non era la Satta, ma "il ruolo che le avevano assegnato, sfruttando la sua fisicità prorompente. Quel momento del“leva-giacca”, in cui restava in top, tra le risatine degli uomini in studio, lo trovavo mortificante".