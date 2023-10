Pierfrancesco Favino: "Ho avuto un'esperienza omosessuale"

Rivelazione inedita di Pierfrancesco Favino. L'attore ha ammesso di aver avuto in passato dei dubbi sulla propria sessualità. "Ho avuto un'esperienza omosessuale. Non fu nulla di carnale. - ha confessato in un'intervista al Corriere della Sera - Un uomo più grande di me mi corteggiava, e io ho voluto togliermi un dubbio sulla mia sessualità, per non portarmelo dentro tutta la vita".