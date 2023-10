La casa de 'Il ragazzo di campagna' è in vendita: ecco quanto costa

È in vendita Casa di Artemio, la casa del film cult 'Il ragazzo di campagna' con protagonista Renato Pozzetto . Si trova a Gambolò, piccolo paesino del pavese: un luogo magnifico, immerso nella natura incontaminata del Parco del Ticino, in una posizione abbastanza isolata. Dopo l’uscita della pellicola nel 1984 la dimora è diventata meta di pellegrinaggio e in zona vengono spesso organizzati raduni e giornate a tema. Nel 2013 l’immobile ha subito una importante ristrutturazione e ora si cerca un nuovo proprietario.

Com'è fatta la casa de 'Il ragazzo di campagna'

La casa de 'Il ragazzo di campagna' presenta 206 metri quadri totali, 173 sono interni e sono così composti: soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, bagno, sgabuzzino, studio con cabina armadio e soppalco. Il pavimento è in cotto e il soffitto è con travi a vista. Nel giardino si trovano una legnaia con locale tecnico sottostante, un box per cavalli e una selleria completa di cucinotto, bagno e stufa. È rimasta disabitata per 26 anni fino a quando nel 2011 un privato non l’ha acquistata all’asta, diroccata e occupata da un abusivo, e l’ha fatta rivivere.

Quanto costa la casa de 'Il ragazzo di campagna'

L’intera proprietà, a un'ora di distanza da Milano, è in vendita a 380mila euro. L’attuale proprietario l’ha trasformata in una casa da collezionisti e come tale vuole lasciarla ai futuri acquirenti: per questo motivo lo stabile verrà venduto completamente arredato.