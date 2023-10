Morta l’attrice hard Mia Split: il commovente messaggio di Rocco Siffredi

È morta a soli 23 anni Mia Split, attrice hard russa. Aveva lavorato con Rocco Siffredi, che l'ha voluta ricordare sui social network: "Mia, una sensibilità non comune, una eleganza e dolcezza rara, questo mondo aveva bisogno di persone come te. È stato molto doloroso per chi come me ti ha conosciuto e apprezzato sapere che hai deciso così bruscamente di andartene ma lo rispetto anche se lo fa male e sappi che rimarrai per sempre nel mio cuore e in quello della squadra Siffredi che ti ha sempre voluto bene".