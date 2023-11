Chiara Ferragni hot come Sharon Stone in Basic Instinct: apre le gambe e...

La somiglianza, oggettivamente, è impressionante. Chiara Ferragni ha organizzato un party a Milano per Halloween e ha deciso di stupire tutti con un travestimento super sexy. Se suo marito, Fedez, ha puntato sull'ironia, travestendosi da Rose di Titanic mentre un amico impersonava Jack, nel party a tema cinema Chiara Ferragni, di bianco vestita, è diventata Sharon Stone in Basic Instinct. Con tanto di emulazione della famosissima scena in cui il personaggio di Catherine accavalla e poi apre le gambe per dimostrare di non indossare nulla sotto. Chiara Ferragni ha infatti pubblicato un video della scena, criptando le parti intime, e subito si sono scatenati i commenti di chi l'ha ritrovata "eccessiva". Molti, però, ne hanno apprezzato l'ironia.