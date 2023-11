Matthew Perry morto, spunta la strana teoria: "Mandava messaggi in codice"

È ancora mistero sulla morte improvvisa di Matthew Perry , l'amatissimo "Chandler" della storica serie tv Friends. L'attore è stato ritrovato senza vita nella sua vasca idromassaggio a Los Angeles, ora si indaga sulla sua morte e spunta una teoria complottistica che legherebbe il decesso di Perry ad alcuni messaggi in codice in stile Batman . Teoria, però, smentita categoricamente da Athenna Crosby, modella e reporter 25enne che ha pranzato con Matthew Perry il giorno prima della sua morte.

Morte Matthew Perry: il complotto "Mattman" e la smentita

Sul proprio profilo Instagram ufficiale Perry ha più volte pubblicato alcuni post che ritraevano lo stemma di Batman. Dopo la sua morte alcuni hanno interpretato quel simbolo come una richiesta di aiuto in codice che l'attore ha più volte lanciato prima della sua morte. Una teoria che però non trova conferme e che è stata smentita da Athenna Crosby a TMZ. La modella ha spiegato come Matthew fosse un grande fan di Batman tanto da farsi chiamare "Mattman", ma che non ci fosse alcun legame tra questo e la sua morte. Anzi crede fortemente che sia stato vittima di un tragico incidente.