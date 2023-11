Matthew Perry morto, commovente gesto di Hollywood: c'entra il cast di Friends

Hollywood e non solo sono ancora sotto shock dopo la notizia della morte di Matthew Perry , deceduto sabato scorso nella sua villa a Los Angeles, in California . L'amatissimo attore che ha dato il volto a Chandler di Friends è stato omaggiato e ricordato dai suoi amici e colleghi già molte volte ma la città del cinema sta pensando a un altro bellissimo gesto per onorarne la vita e la carriera. C'entra anche il cast della popolare serie anni 90 ma tutto dipenderà dalla scelta che farà la famiglia dell'attore.

Come riporta Tmz, la Camera di Commercio di Hollywood , che supervisiona la famosa Hollywood Walk of Fame , vorrebbe dedicare a Matthew Perry una stella e cerimonia postuma, ma spetta alla sua famiglia decidere se e quando ciò accadrà. Un'altra questione riguarda la quota di sponsorizzazione di oltre 70mila euro, ma la cifra - secondo Tmz - potrebbe essere messa da uno studio, da un familiare o da amici. L'intenzione è quella di posizionare la stella nella stessa zona di quelle di Jennifer Aniston e Courteney Cox , costar di Friends, che si trovano tra Hollywood Boulevard e Vine Street , uno degli incroci più importanti di Los Angeles.

Hollywood, omaggio a Matthew Perry sulla Walk of Fame

Sembra che Perry fosse già stato selezionato nel 2013 per una stella sulla Walk of Fame, ma la cerimonia non è mai stata programmata e cinque anni dopo il premio è scaduto. La Camera di Commercio di Hollywood è fiduciosa di poter rinnovare il premio, e la decisione a questo punto dovrebbe solo essere approvata dal presidente del comitato di selezione. Se i famigliari di Matthew Perry alla fine decidessero di accettare l'onorificenza, un membro della famiglia dovrebbe accettare la stella per conto dell'attore e invitare gli ospiti a una potenziale cerimonia, con una lista degli invitati vip compresa tra 60 e le 90 persone.