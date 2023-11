Flavia Pennetta: siparietto social con Fabio Fognini, il messaggio

Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di piangere davanti a un film sul divano di casa, al cinema o in compagnia di amici. Insomma alcune pellicole riescono a tirare fuori la nostra sensibilità di cui spesso ci si vergogna in modo errato.

Flavia Pennetta, il post per Fognini

Secondo uno studio infatti le persone che piangono durante i film non sono deboli, ma emotivamente forti. Una ricerca che ha rinfrancato gli animi di molti tra cui anche quello di Flavia Pennetta che proprio sui social ha taggato il martio Fabio Fognini in un post in cui si spiegava la questione: "Così magari la smetti di rompere quando piango!". Queste le parole dell'ex tennista che da oggi ha un buon motivo per non trattenere più le lacrime.