Panico a Ladispoli: un leone scappa dal circo. Il sindaco: "Restate in casa"

Terrore nel pomeriggio di oggi a Ladispoli a causa di un leone che poco prima delle 16 è scappato dal circo in viale Mediterraneo. Una notizia che sembrava una fake news e che invece è stata poi confermata. Il pericolosissimo animale, eludendo la sorveglianza, ha cominciato ad incamminarsi per le strade di Ladispoli. Ad intercettarlo sono state le forze dell'ordine. Il leone, visibilmente spaventato, si trova in un canneto vicino al circo. Un elicottero sta sorvolando tutta l'area.