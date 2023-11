Leone a Ladispoli: l'incredibile video dell'animale tra le case

Un leone in giro per Ladispoli. Follia? Così parrebbe. Roba da bollare come fake news. E invece è tutto vero. Un leone vero, di quelli che siamo abituati a vedere nei film o durante dei safari, te lo ritrovi per le strade della cittadina vicino Roma. Ed è subito (inevitabile) panico.

L'appello del sindaco e il terribile video del leone a spasso che circola sui social

E' scappato da un circo intorno alle ore 16 in viale Mediterraneo. Era finito in mezzo ad un canneto nei pressi del tendone, poi ha cominciato il suo giro turistico per Ladispoli il felino, lasciando le persone terrorizzate in casa. Sui social circola un video che rende perfettamente l'idea della situazione. Le forze dell'ordine sono al lavoro per provare a risolvere la delicata questione. Il sindaco si appella a tutti gli abitanti: "Non uscite di casa fino a nuovo ordine". La speranza è che l'incubo termini il prima possibile.