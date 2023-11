Chi è Miss Italia 2023? Tutto su Francesca Bergesio: età e altezza

Chi è Francesca Bergesio, Miss Italia 2023

Nata a Bra (Cuneo) la nuova Miss Italia è alta 1,80, ha occhi e capelli marroni, ed è diplomata al Liceo Classico Europeo. Frequenterà la facoltà di Medicina. Ha vissuto cinque anni in un convitto dove ha appreso la passione per la recitazione. Francesca si definisce una ragazza pacata e riservata e molto determinata. "È una gioia immensa, grazie a tutti", è riuscita a dire sul palco tra le lacrime. La riservatezza e la semplicità sono i segni che contraddistinguono la sua personalità. Spera in futuro di riuscire a conciliare il lavoro con le sue passioni. "Vorrei essere un medico (vorrei specializzarmi in cardiochirurgia) e affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio", assicura la miss.

Figlia di un senatore della Lega

Francesca Bergesio è la figlia maggiore del senatore della Lega Giorgio Bergesio. Ad agosto a Barbaresco (Cuneo) era stata proclamata miss Piemonte ed aveva ricevuto la fascia da Ronn Moss, lo storico Ridge di Beautiful. Il titolo di miss Italia torna in Piemonte 18 anni dopo il successo di Edelfa Chiara Masciotta che a sua volta era succeduta a un'altra torinese, Cristina Chiabotto.