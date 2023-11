Paura per Elisabetta Gregoraci in Vietnam col nuovo fidanzato

Elisabetta Gregoraci è in Vietnam con il nuovo fidanzato Giulio Fratini. Una vacanza da sogno per l'ex moglie di Flavio Briatore ma non tutto è filato liscio. "Ci sono stati forti temporali tutta la notte. Fortissimi, io non ho chiuso occhio perché ho paura. Il tempo non aiuta ma voi guardate le condizioni meteo? Io sono alla ricerca del sole", ha raccontato su Instagram l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nonostante le condizioni metereologiche avverse la Gregoraci non ha perso il sorriso e si sta godendo questo viaggio nel migliore dei modi, scoprendo le varie tradizioni e usanze del posto.