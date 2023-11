Matthew Perry morto, lo straziante post di Matt LeBlanc: fan di Friends in lacrime

Ted e Barney. Howard e Raj. JD e Turk. Chandler e Joey. Due soli nomi, un binomio indissolubile nel cuore e nella mente degli spettatori. Tra le coppie famose delle serie tv, i due personaggi interpretati da Matthew Perry e Matt LeBlanc in Friends hanno un posto d'onore. Amici dentro la serie e fuori, nella vita "vera". Il messaggio dedicato dall'attore 56enne all'amico scomparso a fine ottobre, trovato morto nella sua piscina idromassaggio, ha per questo un sapore diverso agli occhi dei fan della popolare sitcom che ha lanciato entrambi negli anni 90. Dopo molti giorni di lutto, LeBlanc ha rotto il silenzio condividendo uno straziante post su Instagram che ha lasciato i fan in lacrime.