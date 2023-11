Courteney Cox svela un segreto su Matthew Perry che riguarda Friends: fan distrutti

Sono passate poche settimane dalla morte di Matthew Perry , trovato privo di vita il 28 ottobre nella vasca idromassaggio della sua villa californiana, e il dolore di amici e famigliari non si placa. L'attore è stato sepolto al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles , proprio di fronte ai Warner Bros. Studios. Alla cerimonia funebre hanno partecipato tutti gli ex colleghi di Friends , che avevano diramato un comunicato congiunto. Ora però ognuno di loro vuole condividere qualche ricordo personale dell'amico, scomparso a 54 anni: il primo a rompere il silenzio è stato Matt LeBlanc con un post su Instagram , seguito subito da Courteney Cox . L'attrice, che per 10 anni ha prestato il volto (e le divertenti manie) a Monica Geller , ha svelato un segreto che ha lasciato in lacrime e distrutti i fan di Friends : ecco di che si tratta.

Matthew Perry, il retroscena su Friends svelato da Courteney Cox dopo la morte

"Sono così grata per ogni momento passato con te Matty e mi manchi ogni giorno - si legge nel messaggio condiviso da Courtney Cox su Instagram - Quando lavori con qualcuno a stretto contatto come me con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorrei poter condividere. Per ora ecco uno dei miei preferiti". Il video pubblicato è quello della celebre scena in cui Chandler e Monica finiscono a letto per la prima volta. "Per dare un po' di storia, Chandler e Monica avrebbero dovuto avere un'avventura di una notte a Londra. Ma a causa della reazione del pubblico, è diventato l'inizio della sua storia d'amore. In questa scena, prima che iniziassimo a girare, mi ha sussurrato una battuta divertente da dire. Faceva spesso cose del genere. Era divertente ed era gentile".