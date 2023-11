Marco Tardelli rinvia il matrimonio con Myrta Merlino

Nessun matrimonio in vista per Marco Tardelli e Myrta Merlino . Insieme da sette anni più volte la coppia ha parlato pubblicamente della voglia di convolare a nozze ma ora l'ex calciatore ha deciso di fare un passo indietro. "Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso, ecco. Myrta vorrebbe, ne parliamo. Io rispondo che c'è tempo...", ha dichiarato a Diva e Donna.

Marco Tardelli e Myrta Merlino convivono

Marco Tardelli e Myrta Merlino non diventeranno forse marito e moglie così tanto presto ma i due convivono già a Roma. "Non sono ossessionato dal tempo che passa. Mi vedo al fianco di Myrta, ma con i miei spazi, per stare da solo e fare le cose che mi piacciono. Lavorare i campi, gli ulivi. Tra noi funziona alla grande e non è facile. Per lei il lavoro è importante. Lo mette giustamente davanti a tutto. Per cui è difficile starle dietro. Io, al contrario, sono oggi un uomo più rilassato", ha affermato l'ex campione del mondo.

La rivelazione di Tardelli su Myrta Merlino

"Io preferisco avere accanto donne di personalità. Vuoi mettere? Ci puoi litigare. Puoi imparare. Puoi aggiungere l’ammirazione all’amore. Donne come Myrta mi aiutano, come io aiuto loro. Con lei ci confrontiamo su tutto. Mi aiuta a crescere. Continua a stupirmi la grande professionalità che ha sempre. Non molla mai di un’unghia. Implacabile. E anche la sua generosità. Quando si tratta di aiutare amici e conoscenti non si tira mai indietro", ha aggiunto Marco Tardelli.

La vita privata di Marco Tardelli e Myrta Merlino

Prima di conoscere Myrta Merlino, Marco Tardelli ha vissuto due legami molto importanti: il primo con l'ex moglie Alessandra, che l'ha reso padre di Sara; il secondo con la giornalista e scrittrice Stella Pende dalla quale ha avuto Nicola. La Merlino, invece, è mamma di tre figli: i gemelli Pietro e Giulio, nati da un primo matrimonio, e Caterina, frutto dell'amore poi naufragato con Domenico Arcuri.