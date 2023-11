La moglie di Simone Inzaghi: "In lacrime durante l'Inter". Ecco il motivo

Gaia Lucariello , moglie del tecnico dell' Inter Simone Inzaghi , ha parlato in un'interessante intervista al settimanale Chi, dove ha rivelato tanti particolari della sua vita. "A Milano ci siamo subito ambientati alla svelta, anche con le abitudini dei figli. Per esempio, Lorenzo gioca nelle giovanili dell'Inter, il cognome è pesante, ma nessuno glielo ha fatto mai pesare. Con mio marito in campo ogni volta è un esame, spesso difficile da sostenere emotivamente".

Lucariello: "Insulti allo stadio verso Simone? Un giorno ho pianto..."

Gaia ha pure svelato come si sente quando i tifosi attaccano il marito: “L’anno è capitato la squadra stava attraversando un momento negativo. Una domenica ho nascosto il mio viso dietro al telefonino e ho iniziato a piangere. Capita anche che a volte Simone mi cerchi con lo sguardo. Durante la partita contro la Roma, si è girato, ma non riusciva a vedermi. Gli ho urlato così lui se ne è accorto: un sorriso e ci siamo ritrovati. Rapporto con i social? Li uso pochissimo. Lo faccio per non creare problemi a mio marito. Pubblico poco o quasi nulla e non rispondo mai ai provocatori, agli hater, a chi va oltre le critiche calcistiche. Rispetto troppo la figura di mio marito".