Spavento a L'Aquila: due scosse di terremoto in meno di un minuto

L'AQUILA - Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a L'Aquila dove si sono registrate due scosse di terremoto in meno di un minuto.

L'Aquila, paura tra la popolazione

La prima scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 17.52 con epicentro nell'area di Poggio di Roio, la seconda, di magnitudo 3.7, si è verificata sessanta secondi dopo nella zona di Lucoli (comune alle porte del capoluogo abruzzese). I due terremoti sono stati avvertiti in modo distinto dalla popolazione che si è riversata in strada. Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone.