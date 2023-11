Linda Evangelista svela: "Basta uomini, non voglio più dormire con qualcuno"

Linda Evangelista ha dichiarato di non essere più interessata gli uomini . L'ex top model, oggi 58 anni, si è confessata al Sunday Times: "Non ricordo più l'ultima volta che sono uscita con un uomo. Non voglio più dormire con qualcuno, non voglio sentire il respiro di un'altra persona".

Evangelista rimasta sfigurata dal CoolSculpting

"Non ricordo neanche l'ultima volta che sono andata ad un appuntamento, ma sicuramente prima del CoolSculpting". Evangelista, nata in Canada da immigrati italiani, è rimasta sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica, con rimozione del tessuto adiposo attraverso la criolipolisi, con l'applicazione del freddo. Tre mesi dopo l'intervento ha cominciato a notare delle protuberanze lungo il collo, le cosce e all'altezza del reggiseno, che si sono poi irrigidite e diventate insensibili. In seguito le è stata diagnosticata una iperplasia adiposa paradossale, un effetto collaterale della criolipolisi che si manifesta nell'1% dei pazienti. "Le protuberanze sono dure - disse all'epoca in un'intervista a People - e se cammino senza un busto quando indosso un vestito ho degli sfregamenti fino al punto da sanguinare. Non è grasso morbido ma duro. Non mi guardo allo specchio, non sembro io".