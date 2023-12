Fedez è una furia dopo le minacce al figlio in campo con il Milan: "Vi denuncio"

ROMA - "Avete un solo proiettile, chi colpite?". Questo il deprecabile testo di un post su 'X' a corredo di un'immagine in cui si vedono Theo Hernandez e il figlio di Fedez schierati insieme ai restanti giocatori e ad altri bambini in mezzo al campo prima del match poi vinto a San Siro dal Milan contro il Frosinone .

Fedez furioso per le minacce social al figlio

Parole che hanno ovviamente scatenato una dura reazione del rapper, papà del piccolo Leona nato dal matrimonio con Chiara Ferragni. "Domani mattina alla polizia postale, poi ti presento il mio avvocato. E se hai il coraggio mettici la faccia da subito coniglio" ha scritto Fedez su 'X', per poi rincarare la dose attraverso una storia Instagram: "Sono perfettamente cosciente che c'è questo giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e mi augurano la morte, ma questo continuate pure a farlo perché non me ne frega un ca**o sinceramente. Però nel momento in cui toccate i miei figli allora lì avete un problema ragazzi, avete un problema bello grande e ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi - ha concluso il giudice di 'X Factor' - vi posto nome e cognome di questa persona e di quelle che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio".