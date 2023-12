Dopo Mourinho in Vespa torna Harry Greb : “Memories”

Mourinho arrivava a Roma e veniva accolto dal murales a Testaccio che lo ritraeva in Vespa: lo “SpecialOne” è diventato virale ed ha talmente colpito il tecnico portoghese da ritenere la Vespa bianca posta alla base delle scale che salgono agli uffici di Trigoria (compreso il suo) un oggetto a cui è legatissimo e che probabilmente vorrà portare con sé il giorno in cui andrà via.

L’autore di quell’opera realizzata sui muri del quartiere popolare di Roma, è il romano Harry Greb, nome d’arte “preso” dal pugile statunitense campione dei mediomassimi all’inizio del secolo scorso: molti più di un writer ma anche di uno street artist, semmai un artista a tutto tondo immerso nel solco di un’arte che guarda al sociale e che ha raccontato Trump. Putin, le guerre, l’immigrazione, fino a icone come Gigi Proietti, Anna Magnani ed Ennio Moricone.

Tra lui e Mou c’è stato anche un incontro riservato a Trigoria per consegnare al tecnico il disegno originale dell’opera. Harry Greb, tifoso della Roma (anche Zaniolo e Di Bartolomei nelle sue creazioni artistiche originali) torna da oggi ad esporre nella Capitale: fino al 12 gennaio ecco “Memories”, presso la Galleria d’arte Exclusive Urban Art, in via della Reginella 1A. La potenza dei colori, la leggerezza di una rivoluzione in atto, l’ultimo decennio analogico. Gli anni 90 rivivono nell’ultima personale curata da Federico Veneziani e Nicole Calò, titolari della galleria.