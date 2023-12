Chi sono le 10 wags più ricche: Georgina Rodriguez solo ottava

Il Sun ha stilato una classifica delle mogli più ricche dei calciatori. Al primo posto non c'è Georgina Rodriguez, compagna da tempo di Cristiano Ronaldo, il giocatore più pagato al mondo. Nonostante l'influencer sia riuscita a stipulare contratti con brand rinomati come Prada, Gucci e Chanel non risulta la wag più ricca al mondo. Ancora una volta al primo posto c'è infatti Victoria Beckham, sposata con l'ex calciatore oggi dirigente dell'Inter Miami David dal 1999. Al secondo posto Pilar Rubio, la moglie di Sergio Ramos, che grazie al suo lavoro di conduttrice televisiva e di modella per i vari servizi fotografici in lingerie ha un patrimonio di 47 milioni di euro. Solo quinta Antonela Roccuzzo, la moglie di Leo Messi: 18 milioni di euro.