Asia Argento in lacrime in diretta tv: la tragica confessione

ROMA - Asia Argento in lacrime in diretta tv: l'attrice classe 1975, figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi , si racconta a ' La Volta Buona ', programma in onda nel primo pomeriggio di Raiuno , rivelando alcuni dettagli inediti sulla vita privata. Una confessione a dir poco inaspettata che ha spiazzato la conduttrice e che riguarda la mamma : " Mi picchiava in maniera molto violenta ", rivela Asia tra lo stupore generale. "Ero la più forte delle mie sorelle. Le rispondevo e per questo picchiava me e non loro. E’ stata una grande vergogna che mi sono portata dentro il fatto di essere stata picchiata”, rivela tra le lacrime . La Balivo fa riferimento al libro dell’attrice 48enne, ' Anatomia di un cuore selvaggio ': "Forse le ricordavo mio padre… Lei ha avuto grandi conflitti con lui fino alla morte. Ha avuto grandi risentimenti”. Il riferimento è a Dario Argento , 83 anni, la cui relazione con la Nicolodi è durata ben 9 anni (tra il 1974 e il 1985).

Asia Argento in lacrime: "Non me l'aspettavo"

Lacrime che cadono in misura maggiore quando, sullo schermo, appaiono le immagini che immortalano Asia in compagnia della madre Daria: “Non me l’aspettavo… Mi sono accorta rivedendo queste immagini che io non ci penso mai a mia madre. Non ci posso pensare. Non la odiavo e non riesco a esprimere quanto mi manca. La chiamavo di notte. Era più facile perché entrambe eravamo ubriache. Purtroppo non ricordo cosa ci dicevamo”.

Asia Argento su Daria Nicolodi: "Mamma, ti perdono..."

Nonostante gli screzi, Asia Argento ha deciso di confrontarsi con la madre prima della morte, avvenuta il 26 novembre 2020: “Le ho chiesto scusa. Ho fatto ammenda. Anch’io ho avuto tante mancanze come figlia. Rimuovendo ciò che mi ha fatto, per il quale l’ho perdonata, ho guardato alle mie azioni. Sono mancata e poi credo - prosegue Asia - si sia preoccupata per me, a causa delle mie dipendenze. Si sarà sentita impotente. Le ho poi detto che la perdonavo per tutto. E’ l’unico modo per andare avanti”.