Vin Diesel accusato di violenza sessuale da un'ex assistente: "È assurdo"

WASHINGTON (STATI UNITI) - Vin Diesel è stato denunciato nella giornata di ieri (giovedì 21 dicembre) da una donna che sostiene di aver lavorato come sua assistente e di aver subito violenza sessuale nel 2010 durante le riprese del film 'Fast & Furious 5'. Nel documento presentato alla Corte Superiore di Los Angeles, Asta Jonasson sostiene che la star di 'Fast & Furious' l'avrebbe palpeggiata e baciata con la forza per poi masturbarsi davanti a lei in una camera da letto di un hotel di Atlanta , in Georgia .

Vin Diesel accusato di violenza sessuale: i dettagli del documento

"Jonasson ha lottato per liberarsi dalla sua presa, dicendo ripetutamente di no", ma Vin Diesel avrebbe ignorato il "non consenso" della donna, si legge nel documento. L'accusa descrive anche che, trovandosi incapace di sfuggire alla situazione, Jonasson chiuse gli occhi "cercando di dissociarsi e desiderando che l'aggressione finisse". La donna racconta inoltre che l'aggressione è avvenuta poco più di una settimana dopo essere stata assunta dallo stesso Diesel e dalla sua società di produzione, la 'One Race Productions', per girare il quinto film della popolare serie automobilistica e che un giorno dopo i fatti sia stata licenziata per non aver ricambiato le avances dell'attore.

Vin Diesel, i dettagli della denuncia

La donna ha fatto causa anche alla 'One Race Productions' e al presidente della società che è anche la sorella di Diesel, Samantha Vincent che, secondo il racconto della vittima, avrebbe avuto l'incarico di contattarla telefonicamente per comunicarle il licenziamento. Oltre all'accusa di violenza sessuale, l'azione legale denuncia anche discriminazione di genere, licenziamento illegittimo, ritorsioni e supervisione negligente.

Vin Diesel, l'avvocato non ci sta: "Accuse assurde"

Immediata la replica dell'avvocato di Vin Diesel, Bryan Freedman: "Vorrei essere molto chiaro: Vin Diesel nega categoricamente questa affermazione", si legge nella nota pubblicata dal legale dell'attore. "È la prima volta che sente parlare di fatti che risalgono a oltre 13 anni fa e ci sono prove evidenti che confutano completamente queste accuse assurde".